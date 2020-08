Governante exige rigor e patriotismo aos novos membros

Archer Mangueira fez este pronunciamento quando intervinha na cerimónia da tomada de posse dos novos administradores dos municípios da Bibala, do Tômbua e da comuna do Bentiaba, tendo apelado aos novos membros a trabalharem com o espírito de equipa e com zelo, para solucionarem as preocupações dos cidadãos e ajudar a desenvolver a província do Namibe.

Na cerimónia foram empossados a administradora do município da Bibala, Amélia Camunheira, a administradora municipal adjunta para área Técnica, Infra-estrutura e Serviços Comunitários do Tômbua, Benvida Mateus, o administrador comunal do Bentiaba, Izequias José, o administrador comunal adjunto de Moçâmedes, Hélder Alburqueque, entre outros responsáveis. Amélia Camunheira, na ocasião, apontou como prioridade do seu mandato o desenvolvimento do sector económico, principalmente nas áreas da agricultura, pecuária e das rochas ornamentais.

A responsável entende que a aposta nestes sectores ajudarão a alavancar a economia da do município, em particular, e da província, em geral, uma vez que estas actividades geram novos empregos e a venda destes produtos poderão resultar em receitas para a região. “O município possui potencialidades económicas e vamos dinamizar este sector, atraindo empresários para investir na região.

Vamos ainda impulsionar o turismo no nosso município, que alberga belas paisagens naturais, as águas termais da Montipa e outros lugares de lazer”, realçou a administradora.

Já o administrador da comuna do Bentiaba, Izequias José, elegeu como sua prioridade os serviços sociais, como a melhoria do fornecimento de energia eléctrica, do abastecimento de água e das estradas.

Fez saber que irá também apostar na agricultura e nas pescas, atendendo que a comuna do Bentiaba é rica em solos férteis e tem um mar com bastantes recursos.