Petro rescinde com Tuiseng

A direcção do Petro de Luanda rescindiu o contrato com o avançado ruandês Jacques Tuyisenge. Segundo apurou OPAÍS, o atacante solicitou a dispensa em virtude de estar cansado de permanecer no nosso país sem actividade desportiva e ter a família no Ruanda a enfrentar a situação da Covid sem o seu apoio.

Tuyisenge foi contratado na época desportiva 2019/20 com objectivo de reforçar o sector atacante da equipa, tendo em vista os objectivos da conquista do título do Girabola.

Antes de chegar ao Petro de Luanda, o futebolista representou o Gor Mahia do Quénia, adversário que a formação tricolor defrontou na Taça da Confederação de 2018, tendo sido, curiosamente, Tuyisenge o autor do único golo que ditou a derrota dos angolanos na eliminatória.

Nessa altura, o clube do eixo;viário havia oficializado o interesse, mas nunca o colocou na equipa principal nos jogos da primeira e segunda volta do Campeonato Nacional. De 1,80m, Jacques Tuyisenge marcou quatro golos em seis jogos na Taça da Confederação Africana de 2018/19.