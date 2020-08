Robert Pattinson é o novo Batman e o trailer já é um sucesso

“Eu sou a vingança.” É assim que Robert Pattinsons e apresenta como o novo “The Batman”, cujas primeiras imagens foram lançadas pela Warner Bros num trailer exibido, este Sábado, no FanDome da DC, uma convenção virtual da marca de super-heróis DC Entertainment.

A reação dos fãs foi bastante positiva, pois as redes sociais foram inundadas de elogios às primeiras indicações do novo filme, que deve chegar aos cinemas no próximo ano.

O trailer, de aproximadamente dois minutos, exibiu uma Gotham City sombria e tomada pelo crime, com Batman e seu parceiro policial James Gordon, interpretado por Jeffrey Wright, com a missão de descobrir um perturbador mistério de assassinato.

“Do seu amigo secreto… Vamos jogar um jogo, só nós dois”, lê Gordon num cartão deixado na cena do crime endereçado a Batman. O trailer é acompanhado pela trilha sonora de “Something in the Way”, dos Nirvana, e nele pode ver-se um Batmóvel renovado, chuvas torrenciais e algumas aparições de Zoë Kravitz, que interpreta Selina Kyle, também conhecida como Catwoman.

Até ao momento, o trailer que acumulou mais de sete milhões de visualizações em menos de 24 horas, sendo apenas o início de uma importante campanha de marketing da Warner Bros, afinal Batman é uma das franquias mais lucrativas da empresa, pois já rendeu mais de cinco mil milhões de dólares (4,2 mil milhões de euros) desde 1989, de acordo com a Comscore. Robert Pattinson junta-se a outros actores famosos que deram vida a Batman, como Michael Keaton, Christian Bale e Ben Affleck.

Refira-se que “The Batman” esteve programado para chegar aos cinemas a 25 de junho de 2021, mas foi adiado por causa da pandemia de coronavírus que afectou sua produção.

O tão aguardado filme agora está defi nido para chegar aos cinemas bem a tempo do Halloween, a 1 de Outubro de 2021.

