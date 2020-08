Federações desportivas incumpridoras podem sentir a “mão pesada” do minJud

Depois das federações de andebol, futebol e futsal marcarem os pleitos para Novembro, o director do gabinete jurídico do Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD), Fernando Joaquim Manuel, revelou, à Rádio Cinco, que todas as federações devem realizar as eleições até 30 de Setembro, tendo em vista o ciclo olímpico 2020/2024.

Fernando Joaquim Manuel explicou que quem não fizer vai sentir a mão pesada do órgão que rege o desporto no país, ou seja, ser-lhe-á retirado o estatuto de utilidade pública e os apoios financeiros.

O dirigente disse que a federação de futebol salão e as demais devem se conformar com aquilo que é a realidade do país.

Aliás, o mesmo acrescentou que há pretexto que não se pode aceitar. “Consideramos injusta a posição que determinadas federações desportivas estão a tomar, porque estabelecemos um terminado prazo e eles por livre vontade marcaram um outro”.

Aliás, o responsável jurídico do Ministério da Juventude e Desportos não vê razão alguma que leva as federações desportivas a ‘remarem contra a maré’.