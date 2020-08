PR consternado com a morte do embaixador Mário Feliz

O Presidente da República, João Lourenço, endereçou uma mensagem de condolências à família do diplomata Mário Feliz, falecido ontem por doença.

Na mensagem a que O PAÍS teve acesso, o Presidente da República afirmou que foi “com grande sentimento de pesar recebi a notícia do falecimento do Embaixador Mário Feliz que, com perseverança e zelo, soube guindar- se às mais altas funções no Ministério das Relações Exteriores”. Ao longo da sua carreira, segundo a mensagem do Chefe de Estado, exerceu com elevado sentido patriótico o cargo de Embaixador, defendendo no exterior a imagem e o bom nome de Angola e do povo angolano.

“Neste momento de tristeza e de dor, endereço à Família enlutada e a todos os amigos e colegas do malogrado as mais sentidas condolências”.