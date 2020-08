Defesa russa responsabiliza EUA por incidente com blindados russo e americano na Síria

Na Síria foi reportado um acidente entre tropas americanas e russas, quando uma patrulha russa foi barrada por militares dos EUA. O incidente ocorreu ainda no último dia 25, no Nordeste da Síria.

Segundo o Ministério da Defesa russo, os militares americanos tentaram bloquear a passagem de um comboio russo, apesar de o lado americano ter sido avisado da deslocação com antecedência.

“Apesar disso, violando os actuais acordos, os militares dos EUA fizeram uma tentativa de bloquear a patrulha russa. Em resposta, a Polícia das Forças Armadas da Rússia tomou medidas necessárias para evitar o incidente e dar continuidade à execução da sua missão”, reportou a Defesa russa.

Após o incidente, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas russas, general Valery Gerasimov, teve uma conversa telefónica com o seu homólogo americano, general Mark Milley, para esclarecer o ocorrido. Num vídeo publicado no You- Tube é possível ver parte do incidente.

O órgão russo afirmou que “o lado americano, durante a conversa telefónica, recebeu explicações completas sobre a referida situação”.

Americanos feridos Segundo publicou a CNN, durante o incidente ocorreu uma colisão entre um veículo russo e um americano, resultando em pelo menos quatro feridos no lado americano.

O caso foi confirmado pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Ullyot.

“Um veículo russo colidiu com um blindado da coalizão no Nordeste da Síria, o que causou ferimentos nos tripulantes do blindado”, declarou Ullyot.