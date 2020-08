Detida antiga administradora do Cuango

Acusada de desvio de dois mil milhões de kwanzas, destinados ao programa de combate à malária, em 2017, a ex-administradora do município do Cuango, na Lunda Norte, Angélica Umba Macano, foi detida nesta quinta-feira (27), no Dundo, .

A ordem de detenção do Tribunal Provincial da Lunda Norte, é extensiva ao ex-director municipal do gabinete de Estudo, Planeamento e Estatística do Cuango, Gerson Machimata, ao empresário Domingos da Costa e a um funcionário bancário, não identificado.

O actual director municipal da Saúde, Omar Calumbo e mais oito pessoas foram igualmente arrolados no mesmo processo.