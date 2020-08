Direcção do Estádio 11 de Novembro pode perder mais de AKZ 15 milhões

O director do Estádio 11 de Novembro, Luís Cazengue “Luizinho”, disse, ontem, a OPAÍS, que o arrendamento do recinto por jogo do Girabola, Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão e Taça de Angola é de um milhão (1 000 000) de Kwanzas, ao passo que os desafios de carácter internacional é de um milhão e quinhentos mil (1 500 000).

Por este motivo, Luís Cazengue analisou a possibilidade de o 1º de Agosto realizar os seus encontros no Estádio França Ndalu, na condição de visitado, na próxima temporada futebolística: “Vamos arranjar alternativa, porque teremos poucas receitas”, perspectivou.

O antigo jogador da Selecção Nacional lembrou o velho adágio “não há problema, sem solução”.

Por isso, Luís Cazengue assegurou que a sua direcção está a fazer um estudo de reconversão para poder minimizar aquilo que serão os danos de uma possível ausência dos militares no que diz respeito ao arrendamento do Estádio, inaugurado em 2010, no bairro da Camama.

“Embora, acho que a equipa central das Forças Armadas Angolanas, tetra-campeã nacional, poderá realizar os jogos sob égide da Confederação Africana de Futebol (CAF) no 11. Deixa esclarecer que não é sou eu que tenho que falar se o França Ndalu tem condições para acolher partidas internacionais, atenção!”, alertou.

Aliás, o dirigente do recinto com capacidade com 50 mil lugares pediu aos leitores para fixarem bem o parágrafo anterior de modo a evitar contradições.

Por outro lado, o director do maior Estádio do país garantiu que as selecções nacionais não pagam nada para realizar as suas actividades, porque os encargos são da responsabilidade do Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD), encabeçado por Ana Paula Sacramento Neto.

Nos últimos dois anos, o 1º de Agosto, que já tem o seu campo pronto para acolher jogos na temporada 2020/2021, e o Petro de Luanda (que anunciou este ano o novo terreno para construir o seu futuro estádio) são as duas equipas que utilizam o Estádio 11 de Novembro, na condição de visitado, nas provas que participam.

Deste modo, cada equipa numa temporada do Girabola pode gastar 15 milhões de Kwanzas, porque realiza 15 jogos na condição de visitado. De acordo com a tabela de preço, se um clube adicionar as partidas da Taça de Angola e das provas africanas durante uma época “queima” mais de 35 milhões.

França Ndalu está quase pronto No princípio deste mês, o presidente do 1º de Agosto, Carlos Hendrick, avançou, à imprensa, que o Estádio França Ndalu, localizado na Cidade Desportiva, no bairro Cassequel, já está quase pronto para acolher os jogos do clube.

O estádio, que começou a ser construído em 2013, com capacidade para 20 mil espectadores.

O recinto já tem servido para sessão de treinos dos militares e da Selecção Nacional.