FAN destaca feito de Lia Lima e Salvador Gordo

A vice-presidente da Federação Angolana de Natação (FAN), Ana Lima, reconheceu, à imprensa, que o facto dos nadadores Salvador Gordo e Lia Lima figurarem entre os dez melhores do ranking da Confederação Africana de Natação (CANA) é fruto do investimento por parte dos pais dos atletas e da Federação. “A Lia Lima teve uma bolsa da FINA de 12 meses e o Salvador é também resultado deste trabalho do órgão que rege a modalidade”, disse.

Ana Lima assegurou que os dois nadadores são promessa, porque têm apresentado marcas boas e uma aposta excelente para a natação angolana.

Em Março, Salvador Gordo conseguiu o tempo de 2min11s na prova de 200 metros mariposa, no campeonato inglês.

Por sua vez, a compatriota Lia Lima, distinguida desportista do ano em 2019 pelo Globo de Ouro, é detentora do segundo melhor tempo do ano 2020 no estilo mariposa.