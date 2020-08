FPSO Dália atinge mil milhões de barris em Julho

A par da produção, de acordo com uma nota da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Hidrocarbonetos (ANPG), continua a ser uma das mais consistentes, pelo facto do FPSO Dália não ter registado, até ao momento, qualquer incidente de trabalho.

“Tratando-se de operações complexas de deep offshore, significa que o grupo empreiteiro do Bloco 17 está desde sempre comprometido com a segurança e a saúde dos seus trabalhadores a longo prazo, assim como com a qualidade e a eficiência do seu funcionamento”, lê-se na nota.

Este grupo empreiteiro tem como operador a Total E&P Angola, incluindo também as petrolíferas Equinor, ExxonMobil, BP e Sonangol P&P.

O Dália tem 84 poços e produz, actualmente, cerca de 142 mil barris de petróleo por dia, tendo registado em Abril de 2010 o seu recorde máximo de produção diária: 288.872 de barris.

“Estamos verdadeiramente satisfeitos com o Golden Block 17, que continuaremos a explorar com segurança até 2045, graças à extensão da licença que nos foi recentemente concedida pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis”, manifestou o director Geral da Total E&P Angola, Olivier Jouny, citado na nota.

Acrescentou ser um trabalho de equipa bem conseguido, com bons resultados, que envolve profissionais do onshore e do offshore, manifestando orgulho pela conquista, que para si marca a indústria petrolífera nacional.

O Presidente da ANPG, Paulino Jerónimo, também citado na nota, considerou que o número que confirma a vitalidade da indústria petrolífera angolana e que marcos como este, atingidos pelos grupos empreiteiros que operam em Angola, demonstra que o sector continua a trabalhar rumo a um futuro bem sucedido. A produção acumulada do Bloco 17 até ao momento é de cerca de 3 mil milhões de barris de petróleo. Além do Dália, esse bloco conta com os campos girassol e rosa.