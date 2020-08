Reabertura de escolas é “momento complicado” para Europa, diz OMS

A Europa está a entrar num “momento complicado” com o novo ano lectivo e, embora as salas de aula não tenham desempenhado um papel importante na disseminação do coronavírus, há evidências crescentes de jovens a infectar outras pessoas em aglomerações sociais, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta Quinta- feira.

Pessoas mais velhas têm de se proteger com a vacina contra a gripe conforme o inverno se aproxima no Hemisfério Norte, uma temporada de mortalidade mais alta, disse o director regional para a Europa da OMS, Hans Kluge, em briefing à imprensa.

“Os mais jovens não vão necessariamente morrer disso, mas é um tornado com uma cauda longa… Em dado momento, os mais jovens, particularmente com a chegada do inverno, estarão em contacto mais próximo com a população mais velha”, disse Kluge.