Administração do Kilamba Kiaxi, Luandina e Artistas Urbanos unidos pela arte urbana

A Administração Municipal do Kilamba Kiaxi, a Luandina e os Artistas Urbanos juntaram- se esta Sexta-feira, 28, para a revitalização da paragem de táxis da Urbanização Nova Vida, em Luanda, com obras de arte, um projecto que vai impactar os munícipes com o valor acrescentado que traz para a comunidade.

O espaço que anteriormente continha terra foi melhorado com brita (para dar maior conforto e melhores condições de saúde pública aos munícipes), especialmente os mais velhos, as gestantes e as que transportam bebés ao colo.

Foi totalmente limpo e intervencionado o muro da Urbanização Nova Vida, que se transformou num mural de arte urbana. A paragem, com uma nova apresentação de arte urbana, contou com trabalho dos artistas de street art Rómulo de Santa Rita e Sr. Poste, do Kolectivo Bawka, bem como o forte apoio dos pintores da empresa Sol-Artes.

A parceria entre a Administração Municipal do Kilamba Kiaxi e a Luandina surgiu no âmbito da campanha comunitária da Administração “Bloco, Pincel e Tinta” e do Projecto “Luandina Mora no Meu Bairro”, visando uma série de acções de revitalização de espaços públicos com mensagens de pertença e união, estimular a preservação destas áreas, que recebem centenas de pessoas, que precisavam de uma nova cor, uma nova vida.

Recorde-se que o Movimento de Arte Urbana do Kolectivo Bawka pretende levar a arte ao alcance de todos, democratizar o acesso às artes plásticas e, assim, gerar momentos de inclusão social e valor acrescentado ao património público nacional, passando a ser património artístico à disposição de todos.