Messi vai quebrar o silêncio

Lionel Messi pretende explicar, publicamente, os motivos que o levaram a decidir abandonar o Barcelona. Adianta o diário Olé que o argentino vai quebrar o silêncio para dar a conhecer a sua versão dos acontecimentos, que se precipitaram nos últimos dias e poderão ter como desfecho a saída dele de Camp Nou.

De resto, garante- se, em Espanha, que Messi está decidido a bater com a porta, afastando por completo voltar atrás com a decisão que tem agitado o mundo do futebol à escala planetária.

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, está disposto a renunciar ao cargo que ocupa desde Janeiro de 2014, se com isso ficar assegurada a continuidade de Lionel Messi no clube.