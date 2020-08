SIC em Benguela detém director interino da Comunicação Social

Por: Constantino Eduardo, em Benguela

Em obediência a um mandado lavrado pela Procuradoria-Geral da República, o SIC deteve o responsável pela Comunicação Social para que este se possa explicar, uma vez que as diligências feitas até aqui apontam para o seu envolvimento no esquema de venda ilegal de casas na Centralidade do Luhongo.

Manuel Abel foi levado a uma das celas do SIC, na cidade do Lobito, dado que foi a PGR da Comarca daquele município que determinou a sua detenção.

Além de Abel, segundo apurou este jornal, foi igualmente detido Ivo Chingue, que exerce a função de motorista no Governo Provincial de Benguela, também por suspeita de venda ilegal de casas.

Momentos antes da detenção, segundo as fontes, os caminhos de agentes do SIC e magistrados do Ministério Público tinham ido dar ao Governo de Benguela, tendo mantido uma reunião com o vice-governador para a Área Técnica e Infra-estrutura, Leopoldo Muhongo, e o assessor do governador para a Área Social, padre José Inácio, uma vez que o nome destes teria sido citado no processo.

As fontes judiciais asseveram que a referida reunião, que durou pouco mais de 4 horas, teria sido determinante para a detenção de Abel Manuel.

Fontes confidenciaram a OPAÍS que, por Manuel Abel ter negado as acusações a si imputadas pelo Ministério Público, a PGR pondera a accionar o mecanismo de acareação para a descoberta da verdade material.

A PGR teria chegado a Abel, aviltam as nossas fontes, porque duas irmãs suas, sendo uma professora e a outra funcionária do Tribunal de Benguela, estão, neste momento, presas por suspeita da prática da mesma ilicitude. Entretanto, fontes ligadas à defesa sugerem que o advogado estaria a ter dificuldades de contactar com o seu constituinte.

Segundo sustentam, o causídico, que pertence ao escritório de advogado de Sérgio Raimundo e Associados, pretende instruir o seu constituinte sobre a postura a manter em sede de interrogatório junto do magistrado do Ministério Público.

Até à altura em que expedíamos este texto, ainda não tinha sido ouvido pela PGR, embora tudo apontasse para o dia de Sexta-feira, 28.

Saliente-se que, recentemente, o porta-voz do comando provincial da Polícia Nacional, em Benguela, Ernesto Chiwale, tinha revelado a O PAÍS a detenção de três cidadãos, adiantando que diligências estariam em curso para se determinar se haveria ou não mais pessoas envolvidas no esquema.

Recorde-se que Manuel Abel, indicado director interino do Gabinete da Comunicação Social do Governo Provincial de Benguela há sensivelmente 2 meses, substituiu no cargo Miguel Arcanjo, afastado por suspeita de extorsão a uma empresa.