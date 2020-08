Top dos Mais Queridos Edição 2020 sem eleição de artista homenageia Rádio Nacional de Angola

A recém apresentada Edição do Top dos Mais Queridos 2020 homenageará a Rádio Nacional de Angola pelo seu contributo na produção, promoção e divulgação da música angolana, com o desfile de algumas canções marcantes nos últimos 45 anos.

A iniciativa cultural do Grupo RNA-EP que nesta edição ocorrerá a 2 de Outubro próximo, no Centro de Produção da Televisão Pública de Angola (TPA), no Camama, não terá eleição do artista “Mais Querido” do ano.

Mas recordará os diferentes momentos da história da nossa música como Nação Independente, num formato diferente, devido à pandemia de Covid-19.

Nesta edição, que decorrerá sob o lema “O contributo da RNA na produção, promoção e divulgação da música angolana”, vencedores do Top dos Mais Queridos e outros cantores interpretarão o reportório da reverência, podendo alguns deles cantar as suas próprias canções, num show sem público, transformando o evento numa “ Live Comemorativa aos 45 anos da nossa Independência.

O show será transmitido nas rádios do Grupo RNA-EP, nos canais TPA1, TPA Internacional e nas plataformas digitais. Ao intervir no acto de apresentação, o director Nacional do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, Euclides da Lomba, reafirmou, na ocasião, o apoio institucional ao projecto que continuará a contribuir para o fortalecimento da cultura nacional.

Já o Presidente do Conselho de Administração da RNA-EP, Pedro Cabral, reconheceu o empenho dos profissionais que ao longo dos 45 anos contribuíram na gravação de músicas que fazem parte da memória colectiva dos angolanos.

Por sua vez, o director de Marketing do Banco de Fomento Angola (BFA), Nelson Correia, empresa patrocinadora do evento, mostrou- se satisfeito pelo convite para apoiar o projecto que representa a identidade angolana, pela via da música.

Na edição anterior, Yannick Afroman foi o vencedor com a música “Bakongo”. Recorde-se que o Top dos Mais Queridos é uma iniciativa cultural da Radiodifusão Nacional de Angola-EP (RNA-EP), focada na premiação das músicas de cantores individuais ou bandas mais ouvidas nos seus canais, envolvendo os ouvintes pela votação no processo de selecção das canções em concurso.