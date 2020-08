XX Edição do Huíla Fashion dedicado ao lar Providência Divina

A XX edição do desfile Huíla Fashion, que decorre hoje, em Luanda, vai beneficiar as crianças do Lar Providência Divina, sito no Hoque, província da Huíla.

Pela primeira vez fora de casa, a presente edição decorre sob o lema “Fashion For Live-Moda pela vida”, uma realização da Victoria Models.

Segundo a coordenadora da actividade, Victória Garcia, que falava em exclusivo a esse jornal, a presente edição do Huíla Fashion vai acontecer à volta de uma situação atípica, devido à pandemia da Covid-19 contra qual o mundo luta.

“Interruptos 20 anos! É verdade! Obviamente a Victoria Models não quis deixar passar em branco esta data, este ciclo. Esta edição especial acontece pela primeira vez fora da sua terra natal, numa plataforma digital.

Esperemos que seja única”, perspectivou. Estarão em exibição colecções de verão de 2021, de designers nacionais, no evento que vai contar com sete desfiles, das marcas Boutiques & Marcas Arrazus, Dress Well, Sol da Savana e Sakola Lourenço, esta última dos criadores e estilistas Jofre Cardoso, Ana Loyde e Soraya da Piedade.

“Para esta edição, convidei todos os participantes do Huíla Fashion ao longo desses 20 anos que foram abraçando essa causa solidária.

Fui convidando manequins, estilistas e cantores para fazerem deste Huíla Fashion um acontecimento épico”, avançou a coordenadora e também CEO da Victoria Models. Assim, a XX edição do Huíla Fashion conta com a participação especial dos músicos Euclides da Lomba, Nanuto, Ary, Sanguito e Alaim Iglesias.

“O espectáculo tem uma produção como se fosse receber os mil convidados habituais, mas desta vez serão apenas as equipas de produção da TPA, PLATINALINE e da Victoria Models com uma passerelle de 18 metros os the best of the best, em termos de manequins que há no país mostrarão toda a elegância e ginga ao desfilarem as tendências e propostas dos nossos fazedores de moda”, prometeu.