Azenaide Carlos no top-10 das estreiantes na Liga dos Campeões da Europa

A internacional da Selecção Nacional sénior feminina de andebol, Azenaide Carlos, que representa o RK Podravka da Croácia, está no top 10 das melhores atletas que vão participar, pela primeira vez, na liga dos Clubes Campeões da Europa. Até ontem, Azenaide Carlos ocupava o terceiro lugar do concurso, mas para vencer é imperioso que os angolanos votem quantas vezes quiserem. Para que esta pretensão seja concretizada, é só clicar na fotografia da jogadora disponível no site da EHF, Federação Europeia de Andebol. Segundo o site da Federação Internacional de Andebol, o concurso visa valorizar as novas atletas na competição. Azenaide Carlos representou a Seleção Nacional sénior feminina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, no Brasil, onde com alguma surpresa chegou aos quartos- de-final. A lateral direita já conquistou vários títulos africanos ao serviço do combinado angolano. Azenaide Carlos já representou o 1º de Agosto e o Petro de Luanda, duas das melhores equipas do país, quiçá em África. no que diz respeito ao desporto das sete linhas.