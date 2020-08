Cidadã de 60 anos violada

A Polícia Nacional, em Malanje, no município de Mucari, deteve um cidadão nacional, de 44 anos de idade, indiciado em violação sexual contra uma cidadã de 60 anos de idade. O facto aconteceu quando o acusado, por sinal vizinho, aproveitou-se da ausência dos familiares da vítima, introduziu-se no interior da residência onde a mesma reside e consumou o acto ilícito. Após denúncia dos familiares, as forças da ordem procederam â detenção do implicado e encaminharam- no ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), para os trâmites subsequentes.