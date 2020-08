Federação de Xadrez elege novo presidente em Setembro

O acto vai acontecer em Assembleia-geral de renovação de mandatos, no dia 26 de Setembro. O presidente cessante, Tito Martins, vai concorrer para mais um mandato no comando da Federação Angolana de Xadrez (FAX

Por:Mário Silva

O substituto do presidente cessante da Federação Angolana de Xadrez (FAX), Tito Martins, é conhecido em Assembleia-geral, a 26 de Setembro, tendo em vista o quadriénio olímpico 2020/2024. Segundo fonte federativa, os candidatos ao cadeirão máximo do ‘desporto-ciência’ devem apresentar as listas 11 dias antes da realização do pleito.

A mesma fonte acrescenta que o dia 17 do próximo mês está reservado à indicação das listas elegiveis e início de campanha, ao passo que o fim de está agendado para 24 do mesmo mês. Deste modo, os futuros candidatos terão o último dia reflexão. Por outro lado, a fonte federativa garantiu que o presidente cessante, Tito Martins, vai procurar concorrer para o segundo mandato. Recentemente, a Selecção Nacional teve uma péssima prestação nas Olimpíadas Mundiais, que decorreu via online. No histórico das eleições neste órgão, apenas no mandato de Fernando Coelho, que liderou durante oito anos (1999 a 2007) se registaram duas listas concorrentes. Na altura, Tito Martins, actual líder, desistiu da corrida alegadamente por questões pessoais. Aguinaldo Jaime presidiu a federação no período de 2007-2011 e 2011-2015, tendo sido substituído por Tito Martins (2016-2020). Rogério Silva foi o primeiro presidente da FAX na era pós-independência nacional, tendo permanecido no cargo por 18 anos (1980- 1998).