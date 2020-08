Gatuno morto por electrocução

Um cidadão, de 19 anos, foi morto por electrocução após ter sido surpreendido a roubar. Os implicados na sua morte encontram-se detidos, por terem feito justiça por mãos próprias. Os efectivos da 1ª Esquadra, afectos ao Comando Municipal do Huambo, detiveram um cidadão nacional, de 38 anos de idade, acusado de homicídio voluntário, em que foi vítima um cidadão nacional de 19 anos. O facto ocorreu quando o acusado, em companhia dos seus amigos amarraram a vítima e a electrocutaram, alegando ser o suspeito do furto de meios diversos na sua residência, tendo o suposto criminoso falecido no hospital geral do Huambo. O acusado está a contas com o Serviço de Investigação Criminal (SIC). Para os trâmites subsequentes e diligências prosseguem para a localização e detenção dos comparsas em fuga.