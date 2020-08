Namíbia abre aeroportos e escolas, mas prolonga toque de recolher nocturno

A Namíbia suspenderá as restrições de bloqueio, permitindo viagens internacionais, a reabertura das escolas e o consumo de álcool a partir de Setembro, anunciou o presidente Hage Geingob, na Sexta-feira, mas estendeu o toque de recolher durante a noite, já que os casos de Covid-19 continuam a aumentar. O país da África Austral de 2 milhões de habitantes, agora tem 6.906 casos confirmados de Covid-19 e a doença ainda não foi contida – das suas 65 mortes, 55 foram apenas em Agosto.Mas, como aconterce com outras nações do sul de África, os líderes estão a pesar o impacto do vírus contra os enormes danos económicos e sociais causados pelos bloqueios à circulação. “É provável que o vírus permaneça no nosso meio por muito tempo e temos que aprender a conviver com ele … aprender a conviver com o vírus é adaptar as nossas atitudes e comportamentos para que possamos reduzir os danos que ele pode causar ao nosso país “, disse Geingob num discurso na transmitido pela televisão local.