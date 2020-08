Polícia de Berlim dispersa protesto contra medidas para conter Coronavírus

A polícia de Berlim dispersou, neste Sábado, um protesto na capital alemã contra as medidas para conter o Coronavírus algumas horas após o início do acto, uma vez que os manifestantes não mantiveram distanciamento nem usaram máscaras, conforme as instruções

O protesto ocorreu em meio ao aumento de casos na Europa e devido à frustração do público com as medidas para conter o vírus em algumas regiões. Eventos similares ocorreram em Paris e Londres, neste Sábado. “Infelizmente, não temos outra opção”, disse a Polícia de Berlim no Twitter, informando que as pessoas não cumpriram as condições de segurança no protesto. Os manifestantes se dispersaram pacificamente, embora alguns focos de distúrbio tenham ocorrido, como um incêndio num contentor de construção e ruas bloqueadas, disse a Polícia. Cerca de 3.000 agentes policiais foram destacados para controlar a multidão estimada em 18 mil pessoas. A Polícia preparou-se para eventuais situações de violência à medida que activistas contrários às medidas de contenção do vírus incitaram seguidores de toda a Europa a se armar e reunir em Berlim. A cidade havia proibido o protesto esta semana, mas um tribunal regional deu a permissão durante a noite para o acto ao anular a decisão anterior.