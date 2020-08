Carta do leitor: Mundo do futebol rende-se aos talentos do 1º de Agosto

Saudações, senhor coordenador! Não sou adepto do futebol nacional, mas estou feliz pelo trabalho que está a ser desenvolvido na Cidade Desportiva do 1º de Agosto, sobretudo no desporto-rei.

Ontem, fiquei bastante alegre ao saber que o Cagliari de Itália está interessado em contratar o jovem Zito Luvumbo, e que o negócio pode ser fechado nos próximos dias. Aliás, pelo que me apercebi, o clube italiano está decidido em levar o atleta.

Caso o negócio se concretize, é caso para dizer que os outros clubes no país devem seguir o bom trabalho que a direcção da equipa central das Forças Armadas Angolanas, encabeçada por Carlos Hendrick, está a fazer nos últimos anos.

Assim, o Petro de Luanda que tem a fama de ser o clube com mais títulos do Campeonato Nacional não fica com ciúme. Epá! Espero que possa copiar o seu arqui-rival. Na verdade, não tenho muito para dizer. Apenas espero que o 1º de Agosto possa facilitar o jogador a rumar à Itália, porque o futebol do rapaz não engana ninguém.

Leandro Martins

Viana/Luanda