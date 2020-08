Lançado concurso para desenvolvimento de campos marginais

Aberto a entidades estrangeiras, o concurso público limitado por prévia qualificação para o desenvolvimento de campos marginais de petróleo em Angola, foi lançado nesta Segunda-feira (31), pela Agência Nacional de Petróleo Gás e Biocombustíveis (ANPG).

A empresa angolana determinou que o prazo deste concurso vai até ao dia 30 de Setembro próximo, às 15h00, fim do qual a entidade vencedora terá seis meses para a execução do contrato.

O anúncio da ANPG não estabelece qualquer exigência de caução provisória, mas esclarece que “a presente proposta é economicamente mais vantajosa, em função dos critérios indicados nas peças do procedimento”.

Acrescenta que as peças do processo do concurso serão fornecidas por correio electrónico, mediante o pagamento do valor de AKz 250 mil na Conta Única do Tesouro.