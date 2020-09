ANPG lança concurso para desenvolvimento de campos marginais

Aberto a entidades estrangeiras, o prazo deste concurso vai até ao último dia deste mês (30 de Setembro), às 15h00, sendo que a empresa vencedora terá seis meses como prazo de execução do contrato, de acordo com o anúncio lançado ontem no Jornal de Angola.

Sem exigência de caução provisória, o anúncio esclarece que a presente proposta é economicamente mais vantajosa, em função dos critérios indicados nas peças do procedimento.

Enquadrado nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 69.º e do anexo VI, da Lei 9/16, de 16 de Junho, Lei dos Contratos Públicos, as peças do processo do concurso serão fornecidas por correio electrónico, mediante o pagamento do valor de AKz 250 mil na Conta Única do Tesouro.

Essas medidas da ANPG visam travar o declínio natural nos campos petrolíferos em produção, resultante do desinvestimento no sector, nos últimos oito anos.

Angola está com uma produção média de um milhão e 249 mil barris/dia.

O nosso país é o segundo maior produtor de petróleo da África Subsahariana, atrás da Nigéria (com 1,7 milhões). No auge da sua produção já chegou a 1,8 milhões de barris de petróleo/dia.