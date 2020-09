CCBA comemora 5º aniversário com exposição virtual “Viagem Filosófica”

Em alusão ao 5º aniversário da sua nova sede e do 198º ano de Independência do Brasil, o Centro Cultural do Brasil em Angola (CCBA) abre, no dia 7 de Setembro, a exposição virtual “Viagem Filosófica”, uma jornada pela Amazónia do século XVIII.

De acordo com uma nota a que OPAÍS teve acesso, a exposição “Viagem Filosófica” convida a embarcar na mais significativa expedição de conhecimento da bacia Amazónica do período colonial, empreendida em 1783 pelo naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, acompanhado dos pintores Joaquim José Codina e José Joaquim Freire, e do jardineiro botânico Joaquim do Cabo.

“Transposta para o ambiente virtual, a exposição reproduz fielmente o espaço do CCBA, como se o visitante estivesse a navegar pelas suas salas e galerias, encontrando belíssimas ilustrações, ambientações e sonorizações que retratam, com riqueza de detalhes, a fauna, a flora, paisagens, vilarejos e a cultura dos povos indígenas amazónicos”, lê-se no documento.

Nos seus nove anos de duração, a “Viagem Filosófica” percorreu milhares de quilómetros pelos rios da região, com a recolha de imagens, amostras e artefactos, levados a Portugal e alojados, hoje, na Universidade de Coimbra.

No Brasil, a Fundação Biblioteca Nacional preserva as obras em acervo digital, tendo publicado, ainda na década de 1970, as reproduções que fazem parte do acervo do CCBA e são expostas pela primeira vez pela instituição.

Inicialmente, projectada como uma exposição real, “Viagem Filosófica” foi adaptada para o mundo online, em resposta ao imperativo sanitário da corrente pandemia. A sua curadoria, cenografia e montagem são assinadas pelo artista plástico brasileiro Klaus Novais, cuja obra autoral compôs, igualmente, a exposição “É de Lá”, patente no CCBA, em 2019, e que atraiu milhares de visitantes.

A virtualização das actividades do CCBA estender-se-á por todo o mês de Setembro e além, marcando o aniversário da instituição. Uma série de lives relembrará alguns dos principais eventos realizados no decorrer destes cinco anos: festivais literários, exposição do Museu da Língua Portuguesa, festival de animação “ANIMA BR”, revitalização da Rua dos Mercadores, etc. Fazem igualmente parte da programação Webinars sobre Estudos no Brasil e sobre o projecto corrente “Leituras Assistidas de Dramaturgia”, além do compartilhamento de actividades online de diversas instituições parceiras.