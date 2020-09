Despedidos 156 colaboradores do BPC em Luanda

O Banco de Poupança é Crédito (BPC) mandou para casa, nesta segunda-feira (31), 156 trabalhadores por fim do vinculo laboral no âmbito do redimensionamento e reestruturação desta instituição financeira.

Os dispensados, segundo a Angop, resultam do encerramento dos já anunciados 53 pontos de atendimento tendo-lhes sido garantida uma indemnização, de acordo com a Lei Geral do Trabalho (LGT).

A atribuição de créditos, formação e perdão da dívida de crédito, constam do leque dos benefícios a que o BPC se predispõe a dar, sendo que numa segunda fase está prevista a dispensa de 120 colaboradores e o encerramento de mais 11 pontos de atendimento.