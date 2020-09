IURd desmente tentativa de fuga do bispo de Angola

Ontem, cidadãos comuns fizeram uma gravação amadora de um vídeo, no Aeroporto Internacional de Luanda, que dava conta de uma possível fuga do bispo da Igreja Universal do reino de Deus (IURD-Angola), que tornou-se viral nas redes sociais. A IURD, em comunicado, diz que o bispo em nenhum momento projectava uma fuga.

Apesar de no vídeo, gravado dentro do aeroporto 4 de Fevereiro, apenas aparecer com alguma frequência a esposa do bispo Ho- O Serviço de Investigação Criminal começa a partir de hoje, 1 de Setembro, uma campanha denominada “Recupere o seu Bem Perdido/Roubado”, onde os cidadãos poderão recuperar mediante a apresentação de um comprovativo os seus bens norilton Gonçalves, este cidadão foi citado como estando a tentar fugir do país, em função dos últimos acontecimentos que lesam a sua imagem e da igreja que dirige.

Na sequência disso, o Bispo Honorilton Gonçalves e a esposa gravaram um outro vídeo, dizendo que em nenhum momento ele esteve no aeroporto, aliás, eis a razão de não aparecer nos vídeos.

“A Rosana [minha esposa] foi ao aeroporto, pela manhã, para se despedir de algumas esposas, que estavam a ir para o Brasil…eu estou em minha casa, não comprei pastodos sagem, não estava inscrito neste voo, nem estava no aeroporto”, disse, no vídeo gravado, segundo ele, em casa.

Outrossim, a IURD, num comunicado de imprensa que chegou a nossa redacção, reforçou que o Bispo Honorilton Gonçalves estava em casa, no momento do referido embarque, não tinha, nem nunca teve sequer bilhete em seu nome, ou estava na lista dos referidos passageiros, nunca houve qualquer menção ou intenção de se ausentar do país no referido voo. “Estes factos poderão ser atestados pelos boletins de voos”, lê-se.

“Reiteramos nossa confiança de que a verdade será reposta, e que os ataques e denúncias caluniosas contra a igreja e seus membros, serão investigadas pelos órgãos policiais e de justiça”, acrescenta.