Munícipes de Cambambe submetidos a testes de covid-19

A directora do Gabinete Provincial da Saúde no Cuanza Norte, Filomena Wilson deu a conhecer, em Ndlatando, a realização , nesta terça-feira (1),de uma campanha de testagem rápida contra a Covid-19, no sentido de se aferir o grau de imunidade da população do município de Cambambe.

A médica, que não precisou o números de testes a serem realizados, indicou que uma equipa de saúde pública trabalha na avaliação epidemiológica do município.

Aquela responsável fez saber que a cidade do Dondo, sede do município de Cambambe, registou no domingo os dois primeiros casos positivos desta doença o que fez entrar a circunscrição administrativa na lista das localidades do Cuanza Norte afectadas, depois de Cazengo.

Com um acumulado de 20 casos, 18 dos quais no município do Cazengo, com 17 recuperados e um óbito o Cuanza-Norte é a terceira província com mais casos positivos de doença a seguir a Luanda, e Zaire. A situação epidemiológica da província foi descrita pela médica como sendo “calma” não havendo não novos casos registados há mais de 30 dias.