Picas pode assinar no dia 10 de Setembro

O extremo ofensivo do Petro de Luanda, Picas, formado na Escola de Futebol do Zango “Ti-Nandinho, pode assinar o contrato com o FC Porto de Portugal entre os dias 10 ou 15 deste mês.

Segundo uma fonte ligada ao atleta de 19 anos, as negociações estão a decorrer a bom ritmo com os campeões portugueses. Depois das partes chegarem a acordo, o jogador numa primeira fase poderá evoluir na equipa B .

A nossa fonte explicou que no Porto B o jovem Picas vai procurar ganhar enquadramento para ingressar na equipa principal. O Futebol Clube do Porto é o actual campeão e aposta na revalidação do campeonato.

Para já, de acordo com a fonte deste jornal, não acredita que o jogador esteja a ser pretendido para um eventual empréstimo a um outro clube antes de lhe ser dada oportunidade de se afirmar no campeão português.