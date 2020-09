Concurso Nacional da campanha “Preencha o seu dia com Cores Alegres” já tem vencedores

O primeiro secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos, apresentou, nesta Segunda-feira (31), no Clube S, em Luanda, os vencedores do Concurso Nacional da campanha “Preencha o seu dia com Cores Alegres”, cujo objectivo principal foi fortalecer a união familiar e reduzir os altos níveis de stress, ansiedade, depressão e violência doméstica no seio das famílias angolanas, neste período de confinamento causado pela Covid-19.

No concurso, participaram crianças, adolescentes e jovens dos quatro aos 18 anos de idade, de todo o país, fazendo um total de 5.980 mensagens e desenhos enviados à organização, que deste número apurou-se o TOP 60 referentes às 30 melhores mensagens e os 30 melhores desenhos que homenagearam os profissionais na linha da frente do combate contra a Covid-19, como é o caso dos médicos, jornalistas, enfermeiros, polícias, bombeiros e militares.

Os vencedores foram premiados com certificados de mérito, kit escolar, material de biossegurança e bens alimentares di

versos. Na ocasião, Crispiniano dos Santos avançou que “apesar de presenciarmos, neste dia, o acto de premiação, este projecto não deve ficar por aqui, deve continuar a marcar as vossas vidas de modo a permitir que cada um ali onde estiver promova, em família, um ambiente cada vez mais saudável e harmonioso, através da manifestação de afectos e momentos de criatividade e inovação.”

O líder da Juventude do MPLA concluiu referindo que o Secretariado Nacional da JMPLA continua preocupado com o número de casos positivos da Covid-19 no país e compromete-se a dar seguimento ao trabalho de mobilização e sensibilização dos jovens angolanos, para o cumprimento rigoroso das medidas constantes no Decreto Presidencial sobre a situação de calamidade.

De referir que o acto contou com a presença dos secretários de Estado para a Juventude, Fernando João, para Família e Promoção da Mulher, Elsa Barber, para Saúde Pública, Franco Mufinda, bem como os vencedores do concurso ao nível da província de Luanda e seus respectivos encarregados de educação.