Ex-Presidente do Sudão, omar Bashir, está a ser julgado pelo golpe de 1989

O presidente afastado do Sudão, Omar al-Bashir, compareceu ao tribunal, na Terça-feira, no início de um julgamento sobre o golpe militar no qual assumiu o poder em 1989. Fazendo a sua profissão de “expresidente da república”, Bashir parecia em boas condições físicas ao aparecer numa jaula de metal de um tribunal, vestindo roupas brancas da prisão e uma máscara que ele baixou para se identificar.

Em imagens transmitidas pela TV estatal sudanesa, ele disse que era residente na prisão Kober de Cartum, 76 anos, e tinha duas esposas. Alguns dos ex-correligionários de Bashir apareceram ao lado dele no julgamento, que fora adiado por causa da superlotação na abertura programada no mês passado. Oficiais militares depuseram Bashir em Abril de 2019, após meses de protestos de rua, levando a um acordo de divisão de poder entre os grupos militares e civis.

A audiência de Terça-feira aconteceu um dia depois de a liderança de transição do Sudão assinar um acordo de paz com alguns dos grupos rebeldes que lutaram contra os militares de Bashir e milícias aliadas em Darfur. Bashir está a enfrentar processos, separadamente, pelo seu suposto papel na repressão de protestos contra o seu governo e, em Dezembro, foi condenado, noutro julgamento, a dois anos de prisão por acusações de corrupção.

Ele também é procurado pelo Tribunal Penal Internacional sob a acusação de alegado genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Darfur. Dois mauricianos mortos em acidente próximo ao local do derramamento de óleo por um navio japonês Dois tripulantes de um rebocador envolvido na limpeza de um vazamento de óleo nas Ilhas Maurícias morreram, na noite de Segunda-feira, quando seu navio colidiu com uma barcaça devido ao mau tempo, disse um legislador local.

Quatro outros membros da tripulação foram resgatados por helicóptero e dois ainda estão desaparecidos, disse à Reuters, Mahend Gungerpersad, parlamentar do Partido Trabalhista de oposição. “Este incidente vai aumentar a raiva prevalecente”, disse ele, referindo-se aos protestos de fim-de-semana sobre o manejo da operação para conter o derramamento de óleo e a morte de dezenas de golfinhos na área.

“Tivemos o derramamento de óleo, depois a morte dos golfinhos e agora duas pessoas que foram mortas.” O MV Wakashio, um petroleiro japonês, atingiu um recife de coral na costa de uma ilha do Oceano Índico em Julho, derramando milhares de toneladas de petróleo bruto no mar e sufocando a vida marinha numa lagoa intocada. De acordo com Gungerpersad, o rebocador e a barcaça enviaram um sinal de socorro entre as 19h30 e 20h00, na segunda-feira.

O rebocador virou após a colisão. Ambos os navios estavam a mover peças recuperadas do local do derramamento de óleo no porto. Os mauricianos estão irritados com o que Gungerpersad chamou de “má gestão” e “incompetência” do governo no tratamento da crise. Além da morte de golfinhos, o derramamento ameaçou décadas de trabalho para conservar aves marinhas locais e espécies de plantas numa reserva protegida próxima.