Feira do campo no Cuanza Sul realiza negócios avaliados em 10 milhões de Kwanzas

O director do Gabinete de Desenvolvimento Económico Integrado do Cuanza-Sul, Honorato Kodjasili, afirmou que o evento reuniu produtores, transportadores e comerciantes, o que permitiu a realização de vários negócios como é o caso das grandes superfícies comerciais de venda a retalho, nomeadamente o Kero, Candando e Shoprite. Constatou-se uma taxa alta de negócios entre produtores e comerciantes, apesar de dois camiões regressarem sem carga.

Os referidos contractos vão incentivar a produção nacional em todo o país”, explicou. Segundo o responsável, a província de Benguela participou com dois grandes produtores, já as demais alegaram falta de preparação e comunicação com alguma antecedência. “As grandes fazendas localizadas na região da Quibala, concretamente a Aldeia Nova e a Agrolider não se fizeram presentes no evento”, disse. Quanto aos expositores, dos 12 empresários previstos beneficiarem de financiamento, seis foram comtemplado no local.

No total, foram expostos perto de 40 toneladas de produtos para o respectivo escoamento, com destaque para a batata-rena e doce, milho e outros cereais, café, mel, hortícolas, frutas e citrinos. Além dos produtos mencionados a salina do município de Porto Amboim expôs 200 quilos de sal. Honorato Kodjasili disse que os preparativos para a segunda edição da feira de escoamento do campo prevista para os dias 4 e 5 de Dezembro já está em curso, de modo a evitar constrangimentos e reunir o maior número de expositores.

A feira do campo teve lugar nos dias 28 e 29 do mês de Agosto, no município da Quibala, província do Cuanza-Sul, e à margem da mesma foi realizada uma conferência presidida por representantes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), com o tema “como fazer negócios no sector agrícola, contratos, transporte e distribuição”.

Os participantes provenientes de Luanda são os ligados às indústrias transformadoras e assinaram contratos para o fornecimento de produtos. Record-se que a província do Cuanza Sul tem condições naturais para atingir níveis de produção agrícola sustentáveis e contribuir para o crescimento económico do país.

Na circunscrição na margem Sul do maior rio de Angola, com uma extensão de 58.698 quilómetros quadrados subdividos em 12 municípios, a agricultura familiar é a que mais produz. Em quase toda a sua extensão predominam climas do tipo húmido em 50 por cento, com uma pluviosidade que oscila entre os 400 e 1.400 milímetros de água.