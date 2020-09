Impostas cercas sanitárias aos bairros PIR e Canhe no Huambo

As autoridades sanitárias do Huambo impuseram a partir desta quarta-feira (2), cercas sanitárias aos bairros da PIR e do Canhe, nos arredores da cidade do Huambo, após terem registado dois casos de Covid-19, os primeiros ao nível da província.

Em conferência de imprensa, o director do Gabinete Provincial de Saúde, Lucas António Nhamba, disse que a decisão visa conter a propagação do vírus, localmente tendo sublinhado que os dois pacientes, com idades compreendidas entre os 29 a 30 anos, se encontram sob acompanhamento institucional enquanto se realizam buscas activas dos seus contactos.

Os dois pacientes não apresentam quaisquer sintomas do novo coronavírus, segundo aquele responsável .

As autoridades sanitárias, segundo disse, estão a efectuar um estudo para se determinar a origem do contágio dos mesmos por serem cidadãos nacionais que nunca terão viajado para fora da província do Huambo.

“Isto significa que alguém trouxe de fora”, admitiu Lucas António Nhamba.