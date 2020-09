Jucarente capacita activistas sobre a covid-19

A Associação Juvenil de Apoio aos Joven s Carentes (Jucarente) começou ontem, e vai até 3 de Setembro, um ciclo de formação para 70 activistas, na Escola Técnica de Saúde do Kalawenda, no município do Cazenga, sobre a Covid-19 e Saúde Comunitária. o objectivo do ciclo de formação sobre estes temas é conter a propagação da pandemia da Covid-19 em angola.

Com mais de 240 activistas, a Jucarente está a desenvolver acções de sensibilização e apoio em época de Covid-19, e fazer com que estes jovens trabalhem em rede de apoio a grupos de risco, todos os dias, em vários pontos do país.

A cerimónia de abertura do ciclo de formação, realizada ontem, contou com a presença da ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, bem como de representantes da OMS Angola e da ONU-Sida angola. a associação Jucarente é uma organização que desenvolve acções de solidariedade social, trabalha na educação, sensibilização e emancipação dos jovens, procurando responder às acções do Executivo, segundo uma nota enviada à nossa redacção.