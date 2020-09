Mais de 400 mil crianças serão vacinadas contra a poliomielite em Benguela

Segundo o especialista em Saúde Pública, que falava à Angop, no mesmo período serão ainda vacinadas 373 mil e 645 outras crianças dos nove meses aos cinco anos de idade contra o sarampo e rubéola nos municípios do Cubal, Catumbela e Caimbambo, onde ainda existem casos activos destas doenças. Para o reforço da capacidade imunitária dos pequenos, disse, o Ministério da Saúde decidiu administrar a vacina “pólio oral bivalente” com a inclusão da vitamina A, bem como a pólio injectável.

Apesar de as vacinas terem, na prática, quase a mesma acção, a pólio injectável é mais recomendável para crianças que nunca foram vacinadas na vida, sendo administrada dos dois meses até menos de cinco anos de idade. No caso específico da cidade de Benguela, lembrou que esta já realizou a campanha de bloqueio, por isso, desta vez, deverá ficarse pela pólio oral e a administração da vitamina A.

Apelou aos encarregados de educação a levarem os cartões de vacina das crianças durante a campanha, para um melhor controlo daquelas que já tomaram a vacina injectável contra a pólio. Para a próxima campanha, que vai decorrer nos 10 municípios, estão preparados 1.358 elementos, entre enfermeiros e voluntários que vão trabalhar nos postos fixos, a fim de assegurarem a vacinação.

A poliomielite selvagem foi considerada, recentemente, erradicada do continente africano, quatro anos depois do registo dos últimos casos, no Nordeste da Nigéria. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, depois de ter participado na 70ª sessão do Comité Regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a África.