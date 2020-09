Ministro incentiva modernização dos órgãos públicos

De acordo com o ministro, que falava no final de uma jornada de campo às infra-estruturas técnicas dos órgãos públicos de imprensa, nos municípios do Cazenga e Viana, em Luanda, o programa de migração digital da TPA está na fase piloto e vai permitir o acesso a todo o território nacional da televisão digital por satélite. ”O sinal ainda é analógico, mas já foi feita a revisão dos transmissores para aumentar o acesso gratuito em sinal aberto”, disse.

O ministro defendeu, por outro lado, uma programação da Rádio Viana e Cazenga voltada aos municípios, com o retrato fiel da realidade local e um serviço de comunicação que atenda aos anseios da comunidade, principalmente, os jovens. Manuel Homem manifestou-se preocupado com a ocupação ilegal do terreno da zona onde está instalado o Centro Emissor da TPA e RNA, apelando à correcção do problema com a intervenção da Administração Municipal de Viana.

O ministro iniciou a jornada de campo no parque Gráfico das Edições Novembro, no Cazenga, onde se faz a impressão e pré-impressão dos jornais, e terminou no Centro Emissor da RNA e TPA, em Viana. Acompanharam o ministro, o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas Albino, directores Nacionais e Presidentes dos Conselhos de Administração dos órgãos públicos de Comunicação Social.