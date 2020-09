Análise Diária: O BNA estima disponibilizar ao mercado cambial 200 milhões usd ao longo do mês de setembro

Espaço Angola

• A taxa de câmbio do Kwanza face ao dólar norte-americano fixouse em 600,245 Kz/USD, em Agosto. O nível representa uma depreciação mensal de 3,7% e poderá reflectir a redução das Reservas Internacionais, com o gap cambial a fixar-se em 29,9%, acima do target apresentado no Programa de Estabilização Macroeconómica do Governo, de 20%.

Espaço Internacional

Japão – • A produção industrial registou crescimento de 8,0% em Julho. O registo representa uma melhoria mensal de 6,1 p.p. e homóloga de 7,3 p.p., que representa a maior variação desde o início da série histórica em 1978. O aumento da produção de veículos motorizados (38,5%) e de ferro, aço e metais não ferrosos (9,7%) apresentam-se como destaques