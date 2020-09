Zito Luvumbo ruma para itália com três títulos

O médio ofensivo do 1º de Agosto, que foi, na Terça-feira, anunciado como reforço do Cagliari de Itália, Zito Luvumbo realizou 31 jogos e marcou sete golos ao serviço dos militares.

O atleta que nasceu em 2002, na cidade capital de Luanda, foi fundamental na conquista de mais um título do Girabola, Campeonato Nacional de futebol da pri meira divisão, para a galeria da turma do RI-20. O craque que começou a dar os primeiros toques na bola na escola de futebol Guelson, no Kilamba Kiaxi, tem ainda no seu histórico uma a conquista da Taça de Angola e uma Supertaça.

O jovem de 1,71 de altura e com um pé esquerdo de encher os olhos realizou dois jogos ao serviço da Selecção Nacional em honras, porém não fez o gosto ao pé. O atacante foi das referências do combinado angolano em sub-17 no Campeonato do Mundo, prova disputada no Brasil. No mundial, Zito Luvumbo deixou o seu ‘perfume’ nas terras do Samba, onde os Palanquinhas às ordens de Pedro Gonçalves caiu com estrondo nos oitavosde-final da maior competição em sub-17.