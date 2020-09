Drama e acção preenchem sessão de cinema em televisão

Para o arranque do mês de Setembro, na Sexta-feira, dia 4, o telespectador poderá acompanhar o drama Lullaby-a última canção. Jonathan é um jovem emocionalmente superficial, fumador compulsivo que vive em Los Angeles. Quando recebe uma chamada a avisar que o seu pai, Robert, que há dez anos luta contra um cancro, tem apenas 36 horas de vida, Jonathan parte imediatamente para Nova Iorque para o seu lado.

Logo após a chegada, Jonathan é informado que o seu pai está cansado de sofrer, e pediu para pôr termo à sua vida às 8 horas da manhã do dia seguinte. A sua irmã Karen opõe-se e tenta obter uma ordem legal para manter o pai vivo.

Um convite para acompanhar este filme que para além de Gareth Hedlund no papel principal, conta ainda com um elenco de luxo que inclui Amy Adams, Terrence Howard, Jennifer Hudson, todos eles actores que já contam com nomeações ao Oscar nos seus currículos.

Já no Domingo, dia 6 de Setembro, a proposta recai para a visualização do filme “Eu, Alex Cross”. Com Tyler Perry a interpretar a personagem titular, baseada nos best-sellers de James Patterson.

Alex Cross é um detective e psicólogo da Polícia de Detroit, que tem como parceiro o seu amigo de infância Tommy Kane. Ambos trabalham no caso de um assassino em série apelidado de Picasso, que tem um fascínio especial pela dor.

Começa uma perseguição sem tréguas, que é também um verdadeiro combate de intelectos onde Alex só conseguirá levar a melhor se entrar na mente do assassino.