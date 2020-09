Emirates e Flydubai em mais de 100 destinos através do Dubai

Após a retomada progressiva dos vôos de passageiros para destinos globais, as duas companhias aéreas sediadas no Dubai reactivaram a sua parceria estratégica para oferecer aos clientes maior conectividade, conveniência e flexibilidade de viagens.

Os clientes da Emirates podem agora viajar em vôos codeshare para mais de 30 destinos na flydubai, enquanto os clientes da flydubai têm mais de 70 destinos para os quais podem viajar na Emirates.

Comentando sobre a renovação da parceria, Adnan Kazim, director Comercial da Emirates, disse que “estamos muito satisfeitos em anunciar que os nossos clientes podem, mais uma vez, aproveitar as vantagens complementares para aceder a uma rede de cidades com um único bilhete e programas de fidelidade integrado, desfrutar de uma experiência de transferência segura e tranquila através do Dubai e ter a sua bagagem despachada para o seu destino final de maneira cómoda”.

Hamad Obaidalla, Director Comercial da Flydubai disse estar confiante de que a demanda por viagens continuará a aumentar à medida que mais países gradualmente começarem a suspender as restrições às viagens internacionais.

“A Flydubai reiniciou as operações para 32 pontos ao redor da rede desde Junho e esperamos que o número cresça de forma constante nos próximos meses. Dubai implementou fortes protocolos de Saúde e Segurança, o que encorajou os passageiros”, realçou. O responsável refere ainda que, “continuamos ágeis na nossa abordagem para maximizar a utilização da nossa frota, apoiando os esforços do governo para operar vôos de repatriamento e aumentar as operações de carga. A nossa parceria com a Emirates continuará a facilitar um fluxo contínuo de passageiros e carga nas nossas redes combinadas”.

As ofertas

As duas companhias aéreas implementaram medidas de segurança extensivas para combater a Covid-19 em cada etapa da jornada do cliente, incluindo a higienização aprimorada de todos os pontos de contacto e filtros avançados instalados em cabines.

Os clientes em trânsito no Dubai passam por uma triagem térmica no aeroporto. Balcões de transferência no aeroporto de Dubai foram equipados com telas de protecção anti-microbianas e funcionários do aeroporto vestidos com equipamentos de protecção individual (PPE) estão disponíveis para fornecer assistência adicional.

Vários dos vôos da flydubai para destinos em África, Ásia Central e Europa operam a partir do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai, facilitando conexões para os passageiros que viajam em vôos da Emirates de e para o Dubai. Os testes de PCR Covid-19 são obrigatórios para todos os clientes que chegam e em trânsito ao Dubai, garantindo ainda uma experiência de transferência segura através do aeroporto para clientes da Emirates e flydubai.