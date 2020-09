Júlio Bessa quer trabalho de equipa

O governador da província do Cuando Cubango, Júlio Bessa, esta quinta-feira (3), aos gestores recém nomeados trabalho de equipa para a materialização dos programas de desenvolvimento da província.

Júlio Bessa, realçou que todos devem estar comprometidos com a observância da lei e trabalhar com competência para o bem-estar da população.

O governador falava na cerimónia de tomada de posse de de onze quadros locais entre administradores municipais adjunto dos municípios de Menongue, Cuchi, Dirico, chefes de departamento, administradores comunais e administradores comunais adjuntos.

Enquanto isso, os membros do governo do Cuando Cubango estão analisar o regime de fiscalização e remuneração dos serviços prestados no âmbito do PIIM, regime de qualificação dos empreiteiros e prestação de serviços e a aprovação da campanha agrícola 2020/2021, na 3ª reunião do Conselho Alargado.