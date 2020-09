Morreu o DJ Erick Morillo, que produziu a música “I Like to Move It”

Morreu o DJ Erick Morillo, aos 49 anos, popularizado pela música “I Like to Move It”, de 1993. O corpo do produtor musical foi encontrado na manhã desta Terça-feira, 1, em Miami Beach, na Florida, EUA, avança o site TMZ. As circunstâncias da morte ainda não são conhecidas.

Conhecido internacionalmente pela produção de “house music”, Morillo lançou o seu maior sucesso nos anos 90 com a música electro- dance “I Like to Move It”, na altura sob o nome artístico de “Reel 2 Real”.

Morillo venceu por três vezes o prémio de Melhor DJ House e outras tantas de Melhor DJ Internacional, incluindo a vitória mais recente em 2009.