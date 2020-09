PIIM cobre Lunda-Norte

O arranque deu-se no município de Xá-Muteba, com a construção de duas escolas de sete salas e uma residência, cuja conclusão prevê-se dentro de nove meses. Os municípios de Chitato e Cambulo são os que mais projectos detêm, com 11 e 9, respectivamente. Está em curso, no Chitato, a construção de quatro escolas, sendo duas de 12 salas e duas de sete, projectadas com laboratórios, bibliotecas, quadras polidesportivas e área administrativa, bem como duas esquadras policiais e dois programas de saneamento básico.

Já no Cambulo estão a ser erguidas quatro escolas (duas de 12 salas e igual número de sete), três postos de saúde e um programa de saneamento básico. Em ambas as localidades, os projectos estão a um grau de execução física acima dos 60 por cento.

Projectos em falta

O município do Cuango aguarda pela aprovação e disponibilidade financeira para a reabilitação de 200 quilómetros da via da sede municipal às vilas de Cafunfu e Luremo, segundo a directora do gabinete de estudo e planeamento do governo local, Edna Queximalunga. Relativamente aos edifícios para os órgãos autárquico dos municípios de Cambulo, Caungula e Lóvua, a responsável disse ser um projecto da responsabilidade do Ministério da Administração e Reforma do Estado. Trata-se de três edifícios com 25 apartamentos cada.

Empregos

O projecto criou mais de 2 mil empregos, sobretudo para jovens formados em serralharia, electricidade e construção civil, além de motoristas. No quadro do PIIM, estão previstos no total 69 projectos na província da Lunda-Norte, cinco dos quais sob responsabilidade do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, orçados em 19 mil milhões, 14 milhões, 399 mil e 667 kwanzas. Lançado a 27 de Junho de 2019, o PIIM é um programa avaliado em dois mil milhões de dólares, que abrange os 164 municípios do país.