Político defende preservação do legado de Agostinho Neto

O legado do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, deve continuar a ser preservado e honrado pela sociedade, para que a nova geração possa conhecer os seus feitos, defendeu, no Cuito, o segundo-secretário do MPLA na província do Bié, Anastácio Sambowe.

Em declarações à Angop, a propósito da vida e obra do Herói Nacional, no quadro dos festejos do 17 de Setembro, o responsável realçou a entrega de Agostinho Neto, de corpo e alma, à luta pela libertação nacional, que culminou com a proclamação da independência do país, a 11 de Novembro de 1975. Referiu a necessidade da contínua preservação da unidade nacional e resolução dos problemas que mais afligem a população, numa alusão à “célebre” frase do fundador da nação: “O mais importante é resolver os problemas do povo”.