Reino Unido oferece bolsas de estudo de mestrados

Esta missão diplomática diz, num documento a que OPAÍS teve acesso, que devido à pandemia da Covid-19, o período de candidaturas foi encurtado para dois meses e decorrerá a partir de hoje, 3, até às 12h00 do dia 3 de Novembro do corrente ano. Esclarece que as bolsas de Estudo Chevening é um programa global de bolsas de estudo do Governo do Reino Unido, financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Desenvolvimento Britânico (FCDO) e por organizações parceiras.

“Permitem que indivíduos com potencial de liderança façam o Mestrado no Reino Unido, garantindo assim que futuros líderes, decisores e formadores de opinião possam adquir estudos de topo no Reino Unido”, lê-se no documento. A embaixada garante que as bolsas fornecem apoio financeiro completo para os futuros líderes estudarem para um mestrado à sua escolha em qualquer universidade britânica ao mesmo tempo que também têm acesso a uma ampla gama de experiências académicas, profissionais e culturais exclusivas.

Sublinha que nos últimos 35 anos, 50.000 profissionais com forte potencial tiveram a oportunidade de progredir no Reino Unido através do Chevening, incluindo 109 bolseiros de Angola. “Para o ano académico de 2020/2021 mais de 1.500 bolsas de estudo foram oferecidas globalmente, demonstrando o compromisso contínuo do Reino Unido para o desenvolvimento dos líderes de amanhã em todo o globo”.

Os interessados devem, como pré-requisitos, candidatarse, via Internet, ter a licenciatura concluída, dois anos de experiencia laboral (podendo ser trabalho remunerado ou voluntário), falar Inglês, ter potencial de liderança e planos de carreira bem definidos