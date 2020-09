UNITA exige fiscalização activa das acções do PIIM

O secretário da UNITA na província, Félix Simão Lucas, pediu ao Governo, esta quinta-feira (3), que as obras do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) sejam fiscalizadas pelo cidadão, para que as mesmas possam ter a qualidade desejável pela sociedade.

Félix Lucas fez esta declarações na aldeia Quica, arredores norte da capital, onde visitou o posto médico e o sistema de capitação de água do bairro, à 15quilómetros da sede do Uíge.

Para o dirigente da UNITA, os cidadãos tem de exercer uma fiscalização activa das acções do PIIM, “para que estes projectos promovam de facto a melhoria das condições de vida na região” tendo solicitado às empresas construtoras no sentido de colaborarem com a administração, para cumprir com os prazos de execução dos diferentes projectos. Pediu ainda ao Governo para que no próximo orçamento do PIIM contemple outro sistema de captação de água, visto que o actual foi instaldo num local impróprio, no rio Kamacoca, sem corrente suficiente para fornecer a aldeia, que acontece apenas duas vezes por semana, o que dificulta à vida dos cidadãos do Quica. .