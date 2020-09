Artistas da comunidade Kuenda realizam tour em prol do ambiente

A Kuenda agência sócio cultural deu inicio ontem 03, a uma tourné por todos os municípios da província de Luanda denominada Tourné Ambiental Kuenda. A actividade visa celebrar as datas ambientais que se observam durante o mês de Setembro, nomeadamente o Dia Mundial da Camada de Ozono (16/09), o Dia Mundial da Árvore (21/09), o Dia Mundial Sem Carro (22/09), o Dia Mundial do Turismo (27/09) e o Dia Mundial do Petróleo (29/09).

Durante a tourné os artistas da Comunidade Kuenda irão visitar um mercado em cada um dos municípios de Luanda para levar a mensagem da preservação ambiental, plantar árvores e da conscientização sobre as medidas de prevenção e combate à Covid-19, acções que serão sempre animadas com actuações musicais dos artistas da Comunidade.

A tourné conta para já com o apoio do Ministério da Juventude, Cultura e Ambiente, Administrações Distritais Locais, Anaso, e das empresas Macon Transportes e da CHRent- a-Car e pretende cobrir os mercados dos Correios no Kilamba Kiaxi, Kifi ca no Talatona, mercado dos Congolenses no município de Luanda, mercado do Asa Branca no Cazenga, mercado de Luanda-Sul em Viana, feira do KK no município de Belas, mercado do Kikolo em Cacuaco, mercado de Cabo Ledo no município da Kissama e o mercado de Catete no município de Icolo e Bengo. De recordar que a Comunidade Kuenda é a criadora da campanha de prevenção contra a Covid-19 denominada “Abraço-te Depois” que tem estado a ser veiculada nas televisões e rádios locais.