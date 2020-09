Coreia do Norte trabalha para elevar as capacidades dos seus mísseis, segundo oficial dos eUA

A Coreia do Norte continua a construir mísseis de longo alcance, incluindo um míssil balístico lançado por submarino, segundo um oficial de defesa dos EUA. “Nós não sabemos qual é o risco, pois sabemos que a Coreia do Norte está a tentar elevar as capacidades dos seus mísseis balísticos intercontinentais, talvez até mesmo um míssil balístico lançado por submarino, mas não sabemos a extensão disso”, afirmou Rob Soofer, vice-assistente do secretário de Defesa para a Política Nuclear e Defesa de Míssil.

De acordo com o oficial, o episódio ocorre depois de a Coreia do Sul informar que os norte-coreanos poderiam revelar um novo míssil balístico intercontinental ou um míssil balístico lançado a partir de um submarino durante a comemoração do 75º aniversário do Partido dos Trabalhadores.

Apesar disso, o oficial norteamericano afirma que os EUA são capazes de conter as ameaças norte- coreanas, conforme o The Korea Times. “Nós realizaremos um teste antes do final do ano, isso está em andamento, então surge uma maneira para integrar dentro da nossa defesa […]. E se funcionar agora, temos a capacidade de lidar com a ameaça norte-coreana”, garantiu Soofer.

Um relatório recentemente apresentado por um painel independente de 15 especialistas do Comité de Sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre a Coreia do Norte afirmou que Pyongyang estaria a violar as sanções e, provavelmente, a desenvolver dispositivos nucleares em miniatura que podem ser acoplados a ogivas de mísseis balísticos.