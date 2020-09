IVA é tema de livro lançado hoje em Luanda

O livro, intitulado “IVA – Regime Jurídico e Contabilização, que foca essencialmente o regime jurídico do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) na perspectiva de leis e normas relativas”, do autor Nvela António, é lançado hoje em Luanda. O autor, que é igualmente Presidente do Comité de Auditoria da SADC, vai na sua segunda obra e disse a O PAIS que o seu trabalho de perspectiva académica enquadra-se no esforço do incremento da literacia financeira no país.

Como casos práticos com soluções respeitantes aos diferentes regimes do IVA, nomeadamente: regime geral, regime transitório, regime de não sujeição, regime de caixa e regime do reembolso. Segundo o autor, a obra vem ex plicar de forma simples e clara a relação entre o Estado e os contribuintes por via deste imposto. O livro conta com a chancela da Editora Whereangola e serão disponibilizados aos leitores cerca de 5.000 exemplares.

Os destinatários são contabilistas, juristas, empresários, consultores, estudantes, contribuintes e cidadãos em geral. Nvela António é licenciado em Economia na especialidade de contabilidade, pós-graduado em Direito de Petróleo pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e mestrando em Direito e Gestão de Negócios de Petróleo e Gás.